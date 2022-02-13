 

Мигрирует по лимфе и крови: как SARS-CoV-2 «расселяется» по органам

13.02.2022, 16:04, Новости дня
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Новая исследовательская работа российских ученых позволила специалистам лучше понять пути миграции частиц коронавирусной инфекции по органам человека. Определенные механизмы позволят медикам в будущем блокировать способы миграции и лучше понимать, какая терапия подойдет конкретному пациенту.

Было выяснено, что коронавирус не всегда поражает органы по типу мозга, печени, сердца и почек напрямую. Люди могут жаловаться на различные состояния, но внутри тканей частиц вируса обнаружено не будет.

Анализ образцов тканей людей, умерших от коронавируса, показал, что распространение частиц фиксировалось только в случае повышенной вирусной нагрузки на организм и при экссудативной фазе воспаления.



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