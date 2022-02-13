 

Внеочередного заседания Рады в воскресенье не будет, встреча нардепов с силовиками перенесена – Железняк

13.02.2022, 16:04, Новости дня
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“Учитывая количество смс с вопросом: “Что там у вас происходит?”, дам несколько апдейтов. Никто сегодня/завтра закрытого заседания внеочередного не объявляет… Массово депутатов во Львов, Тернополь, Варшаву и другие экзотические места никто не вывозит из Киева. Рада работает в стандартном режиме”, – написал Железняк.

Он отметил, что во фракциях попросили собрать всех депутатов в понедельник, 14 февраля, когда должен пройти согласительный совет, и “обеспечить нормальную явку” на пленарное заседание 15 февраля.

Нардеп также сообщил, что встречу глав фракций парламента с премьер-министром и руководителями силовых и экономических министерств и ведомств, назначенную на 16.00 воскресенья, “отменили и перенесли”.

“Пока выглядит так, что завтра будет согласительный и потом закрытая фракция у “слуг” вечером. Может, поменяют график работы Рады, но далеко не факт”, – добавил парламентарий.

Железняк также подчеркнул, что вопрос введения военного положения в Украине вообще не обсуждался, а “панику активно разгоняют, в том числе депутаты, пересылая фейки друг другу, которые вы потом читаете в СМИ”.

Фракции “Европейская солидарность” и “Голос” требовали провести на выходных внеочередное заседание Рады в связи с угрозой нового вторжения РФ, но эта инициатива не была поддержана.

В то же время председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступил за непрерывный режим работы народных депутатов.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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