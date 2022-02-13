“Оружие – не решение”. Вселенский патриарх Варфоломей призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины

“Следует однозначно противодействовать возможности новой войны в Европе в результате эскалации насильственной риторики и милитаризации на границе России и Украины. Мы призываем к прочному миру, стабильности и справедливости в регионе”, – говорится в сообщении.

Варфоломей подчеркнул, что “мир – это вопрос выбора и его должны разделять все силы, участвующие в этом чрезвычайно сложном и чувствительном геополитическом контексте”.

“Долг каждого из нас – молиться и активно способствовать мирному разрешению конфликтных ситуаций, безусловному уважению и защите прав и достоинства человека. Человеческий конфликт вполне может быть неизбежен в этом падшем и сломленном мире, но войне и насилию, безусловно, следует противостоять”, – считает патриарх.

По его словам, “оружие – не решение”, его использование приводит лишь к горю и смерти.

“Все церковные служители, все представители религиозных традиций, все лица, наделенные властью, все люди доброй воли, каждый из нас должны призвать к мирному разрешению этой опасной эскалации слов и состояний, которые тяжелым и зловещим грузом ложатся на руководство украинского народа. Молчание и равнодушие – не вариант. Без постоянной бдительности нет мира”, – считает Варфоломей.

https://www.facebook.com/ecumenicalpatriarchate/posts/238426655162752

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 28 января.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. 12 февраля число таких стран увеличилось.

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