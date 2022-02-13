 

“Сам тянул этот процесс на себе”. Ефросинина поддержала Мирошниченко в скандале, связанным с оглашением баллов на нацотборе

13.02.2022, 16:04, Новости дня
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“Ты – очень профессиональный партнер. И очень честный человек. Большой эксперт в Евровидении. Спасибо, что мгновенно понял, что у меня слетела подслушка и я ничего не слышу, и сам тянул этот процесс на себе! Мне жаль, что все так!” – написала Ефросинина.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram
Контекст:

13 февраля Мирошниченко на своей странице в Instagram высказался по поводу результатов финальной части отбора, которые ему пришлось зачитывать с листка, отметив, что “прекрасный праздник музыки и действительно крутых артистов испортился из-за банальной человеческой ошибки, лицом которой ему пришлось стать”.

Организаторы украинского национального отбора на международный песенный конкурс “Евровидение 2022” 24 января в эфире Общественного телевидения заявили, что ведущими финала нацотбора будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Ефросинина вела мероприятие на сцене, а Мирошниченко был ведущим бэкстейджа нацотбора, а также зачитывал результаты голосования членов жюри и зрителей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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