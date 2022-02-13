Приехали ни с чем и закончили ничем

Встречи министра иностранных дел Лиз Трасс и министра обороны Бена Уоллеса с российскими «партнерами» закончились безрезультатно.

Британская пресса накануне визитов писала, что ожидания от этих встреч «ограничены», поскольку РФ выдвинула «ультимативные (максималистские) требования» к НАТО и США. Эти требования ожидаемо были отклонены.

США и НАТО сделали встречные предложения, суть которых в возврате к взаимному контролю за вооружениями в стиле времен горбачевской разрядки напряженности. РФ назвала эти предложения второстепенными и продолжает настаивать на своем. «Нам что, воевать с НАТО?» — спросил президент Путин на этой неделе на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Макроном. И продолжил: «Вы хотите воевать с Россией? …Чтобы Франция воевала с Россией?»

И вот через день после этого в Москву прибыла Лиз Трасс. О каких-либо новых или особых предложениях, привезенных из Лондона, не сообщалось. Трасс приехала ни с чем, и встреча закончилась ничем. Министр лично предупредила Москву о жестких санкциях, которые будут введены в случае нападения РФ на Украину. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что переговоры были похожи на разговор «немого с глухим». На «ледяной пресс-конференции», как ее окрестили некоторые журналисты, Сергей Лавров сказал, что обе стороны нашли мало точек соприкосновения и что в переговорах не было «ничего секретного или конфиденциального, кроме обычного парадного выступления Лондона».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время встречи в Москве 10 февраля 2022 года. Фото: РИА Новости

Переговоры, однако, запомнятся надолго. В ответ на иронический вопрос министра Сергея Лаврова, признает ли Трасс суверенитет РФ над Ростовом и Воронежем, где, в частности, в настоящее время размещены российские войска, министр ответила прежде, чем ее успела поправить посол Британии в Москве:

«Великобритания никогда не признает суверенитет РФ над этими регионами».

Интернет немедленно вспомнил еще один «географический» посыл министра иностранных дел Трасс, которая недавно пообещала, что Великобритания будет поддерживать «наших балтийских союзников через Черное море».

Наблюдатели отметили, что выложенный в Сети видеоролик с красивым проходом министра по Красной площади в бобровой шапке, очевидно, воспроизводит образ Маргарет Тэтчер во время ее московского турне. Полезная вещь для продвижения на пост лидера консерваторов. Впрочем, жители интернета очень сомневаются, что министр преуспела в этом.

Эксперты полагают, что, хотя встреча британского министра обороны Бена Уоллеса с Сергеем Шойгу была более спокойной, ее результаты также не свидетельствуют о положительном сдвиге. Тем не менее Уоллес заявил, что получил заверения Москвы в том, что она не планирует начать вторжение.

«Шойгу — профессиональный и очень опытный министр, — цитирует Уоллеса газета «Гардиан». — Когда они говорят, что не собираются вторгаться в Украину, мы относимся к этому серьезно, но смотрим на действия, которые сопровождают слова».

Кстати говоря, заверения о мирных намерениях повторяют постоянно с середины декабря все российские официальные лица.

Трудно отделаться от впечатления, что британские представители оказались неподготовленными к переговорам в такой сложной ситуации и, как говорится, «отбывали номер» — делали, что формально положено, не наполняя действия содержанием.

С содержанием у правительства Бориса Джонсона, действительно, трудности. МИД Британии пропустил установленный им самим срок для закрепления в законе более жесткого режима санкций, и парламент разошелся на перерыв. Речь идет о значительном расширении круга лиц и компаний, получающих выгоду или оказывающих поддержку российскому правительству. («Новая» писала о санкциях).

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу, 11 февраля 2022 года. Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

«Участие в поддержке правительства» определено как участие в бизнесе, имеющем экономическое или стратегическое значение для российского правительства. В числе стратегических отраслей названы химическая промышленность, строительство, оборона, электроника, энергетика, финансовые услуги, транспорт, цифровые технологии. Санкции подготовлены на случай вторжения РФ в Украину. МИД пояснил в палате общин, что в конечном итоге меры должны быть одобрены парламентом постфактум, но могут вступить в силу в промежуточный период.

В каждый критический момент наблюдатели не устают вспоминать: причина, по которой нынешнее правительство часто оказывается неспособным серьезно и профессионально работать, заключается в том, что Борис Джонсон на основе радикального подхода к Брекситу отсек почти полностью еврофильское крыло партии консерваторов, всех, кто ему возражал и мог противостоять. Он помешал их избранию в парламент, и это отражается на качестве правительства.

На днях бывший премьер Великобритании Джон Мейджор обвинил действующего премьера Бориса Джонсона в том, что тот разрушает репутацию страны. «Правительство стало выглядеть явно двуличным, что имеет последствия, выходящие далеко за рамки политической непопулярности». Мейджор осудил то, что он назвал популистской «мегафонной дипломатией» правительства и недостатком честности. «Если доверие к нашему слову будет утрачено за рубежом, мы больше не сможем эффективно работать с друзьями и партнерами ради взаимной выгоды — или даже безопасности», — сказал он.

В пятницу, 11 февраля, после завершения визитов, МИД Великобритании выпустил рекомендацию: гражданам Великобритании предлагается немедленно покинуть Украину. Британским гражданам предложено также воздержаться от любых поездок в Украину.

Те, кто находятся в Украине в настоящее время, «должны покинуть страну сейчас, пока еще доступны коммерческие средства», говорится в официальном заявлении.

Британцам, решившим остаться в Украине, посоветовали не выпускать из внимания планы отъезда, держать в порядке проездные документы и ознакомиться с рекомендациями действий в кризисных ситуациях. «Гражданам Великобритании не следует ожидать консульской поддержки или помощи в эвакуации в случае вторжения российских войск», — предупреждает британский МИД. Посольство в Киеве останется открытым, но значительная часть сотрудников будет отозвана.

По оценкам ведомства, в Украине сейчас находится несколько тысяч британских граждан. Большинство из них, уточняет «Таймс», имеют двойное гражданство или прочные семейные связи и вряд ли уедут.

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

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