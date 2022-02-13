Зеленый чай снижает риск развития гипертонии на 65%

Сотрудники издания Daily Express перечислили несколько простых способов того, как, не прибегая к помощи медикаментов, можно значительно сократить риск возникновения гипертонии, которая в последующем может обернуться сердечным приступом. Самым эффективным средством оказался зелёный чай.

Дело в том, что в составе именно этого напитка содержится большая концентрация полифенолов и антиоксидантов. Клинические исследования показали, что систематическое использование такого чая значительно сокращает риск развития гипертонии. При 2,5 порции в день риск падает на 65 процентов.

Такие выводы обусловлены наличием в чае катехинов, которые помогают контролировать давление в сосудах. Помимо всего прочего, напиток содержит мало калорий, так что в борьбе с лишним весом он также может быть полезен.

Источник: inosmi.ru