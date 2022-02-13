Россияне активно скупают концентраторы кислорода для реабилитации после коронавируса

Жители РФ начали активно покупать медицинскую технику, которая предназначена для терапии коронавирусной инфекции и реабилитаций в домашних условиях. Больше всего продают кислородные концентраторы и медочистители.

Представители компании Ozon рассказали, что товарооборот оборудования возрос примерно в 27 раз. О такой тенденции заявили и в других популярных интернет-магазинах, таких как «СберEаптеке», AliExpress, Wildberries. Больше всего медицинскую технику покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Омске.

Работники Wildberries рассказали, что усиление продажи такого оборудования взаимосвязано не только с возрастанием заболеваемости в России, но и с возникшим разнообразием техники, ее доступностью. Раньше приборы были дефицитом.

Как пишет «ГлобалМСК.ру», Андрей Николаев, доктор столичной клиники, полагает, что концентраторы покупают те люди, которых уже выписали из клиники и использовали такое оборудование в терапии. Специалист заявляет, что спрос на медтехнику имеется из-за того, что использовать ее довольно просто.

Покупатели таких товаров на маркетплейсах отмечают, что приобретали приборы для лечения легкой формы лечения COVID-19, имеющие поражение легких до 10%. Много людей пользуются аппаратом в период реабилитации после болезни.

Источник: globalmsk.ru