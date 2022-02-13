Ученые отметили неожиданные психологические гендерные способности мужчин

Британские исследователи провели исследование, посвященное изучению эмоциональных проблем во взаимоотношениях между женщинами и мужчинами. По мнению исследователей, гендерные способности последних в психологическом смысле оказались довольно неожиданными.

Целью исследования ученых, представляющих Ланкастерский университет (Великобритания), было составление карты наиболее распространенных психологических сложностей во взаимоотношениях, с которыми люди разных половых принадлежностей обычно обращаются к профильным специалистам. Для реализации данной концепции психологи провели анализ характеристик демографического и психологического характера у более чем 184 тысяч человек, поделившихся личными проблемами в отношениях на ресурсе анонимного онлайн-форума. В итоге выявилось наличие довольно неожиданных гендерных способностей у представителей сильного пола: в частности, мужчины имеют обыкновение намного чаще обсуждать свое тяжелое эмоциональное состояние в Сети, чем женщины. По мнению экспертов, такой факт указывает на ошибочность распространенного стереотипа о меньшем эмоциональном вовлечении представителей мужского пола в отношения.

“Тот факт, что тема сердечной боли чаще обсуждалась мужчинами, подчеркивает, что на мужчин, по крайней мере, так же эмоционально влияют проблемы в отношениях, как и на женщин”, – отметила ведущий автор научной работы Шарлотта Энвистл.

К слову, анализ данных онлайн-форума продемонстрировал, что наибольшую распространенность имели проблемы в коммуникациях: так, около 20% респондентов отмечало наличие трудностей в обсуждении непростых вопросов, а ориентировочно каждый восьмой участвующий в обсуждениях жаловался на отсутствие столь необходимого доверия в личных отношениях. К слову, оказалось, что люди существенно чаще упоминали не о самих проблемах, а об эмоциональных болезненных ощущениях, вызванных ими. Материалы научной работы были размещены в Journal of Social and Personal Relationships.

Источник: sibkray.ru