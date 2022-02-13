 

Доказана важность дневного сна для человека

13.02.2022, 15:45, Разное
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Специалист по сну из медицинского центра США Сафия Хан рассказала, сколько и для чего нужно спать днем и как организовать дневной сон правильно.
Многие люди недооценивают важность дневного сна, несмотря на то, что учеными она давно доказана. Бытует мнение, что, если человек поспит днем, то ночью он будет бодрствовать.

Сомнолог Сафия Хан поделилась основными правилами отдыха днем. Для того чтобы не подняться еще более разбитым, сон должен быть коротким, не более получаса. Если же позволить организму более долгий отдых, то он уйдет в фазу глубокого сна, после которого прилива сил точно не почувствуется.

Также специалист уточнила, в чем же именно польза дневного сна. Оказывается, благодаря ему организм может нейтрализовать излишки гормона стресса (кортизола), также уменьшается риск возникновения мигрени и, в целом, улучшается реакция, память, работоспособность, восстанавливаются силы организма.

Дневной сон, несомненно, необходим как детям, так и взрослым. Если же человек почувствовал потребность поспать хоть пару минут днем, не нужно отказывать организму в этом, ведь это поможет провести остаток дня с дополнительными силами и энергией, пишет iReactor.

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