 

У трети пожилых после COVID-19 стали появляться новые болезни

13.02.2022, 15:20, Новости дня
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В ходе новой исследовательской работы, результаты которой опубликовали недавно на страницах научного журнала British Medical Journal, эксперты из Соединенных Штатов Америки смогли доказать, что треть пожилых людей после выздоровления от коронавируса столкнулись с другими заболеваниями и патологиями.

В исследовании приняли участие более 133 тысяч пожилых людей от 65 лет и старше. Они переболели коронавирусом в 2020 году и наблюдались у медиков. У многих из них начали развиваться патологии, никак не связанные с COVID-19.

Наиболее часто люди сообщали о повышенной утомляемости, артериальном давлении, развитии психических патологий и расстройств, а также о дыхательной недостаточности.



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