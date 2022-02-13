Звезда сериалов “Игра престолов” и “Ход королевы” Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ

В публикации отмечается, что 31-летний Сэнгстер и 36-летняя Райли попали в объектив камер папарацци, когда покидали ресторан мексиканской кухни KOL в Лондоне. Пара выглядела влюбленной. Актеры шли по улице, держась за руки, и много смеялись.

13 февраля фото Сэнгстера и Райли были опубликованы в Instagram.

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Публикация от thomas brodie-sangster updates (@sangsternews)

Контекст:

Томас Сэнгстер родился 16 мая 1990 года в районе Лондона Саутуарк. Он прославился еще в детском возрасте, когда сыграл одну из главных ролей в мелодраме “Реальная любовь”.

Талула Райли была дважды замужем за Маском – с 2010-го по 2012 год и с 2013-го по 2016 год.

Сэнгстер и Райли познакомились на съемках драмы про британскую панк-рок-группу Sex Pistols летом 2021 года, когда актриса еще встречалась с 59-летним американским миллионером Мэттью Райсом.

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