Победитель нацотбора на “Евровидение 2022” Алина Паш прокомментировала Осадчей свою поездку в Крым и пранк в Москве

Телеведущая попросила певицу еще раз рассказать про поездку в Крым с учетом того, что незаконное пересечение границы противоречит правилам нацотбора на Евровидение.

“Да, мы туда [в Крым] ездили на свадьбу. Реально, на свадьбу к украинке. Ездили на автобусе, и перед тем я летала из Стамбула через Москву, и потому уже из Ялты, когда я писала, что мой амулет, который бабушка подарила, у меня украли там, я в Facebook писала из Ялты. И сложилось такое впечатление, будто я туда летела. Я не знала на тот момент, что этот вот хрен будет так выглядеть. Все нужные доказательства, справки есть у Суспільного. То есть я не нарушала закон. Это было в 2015 году”, – рассказала певица Осадчей.

Также Паш прокомментировала фото, которое она сделала в 2017 году в Москве на Красной площади.

“Люди не поняли пранк. Я хотела показать средний палец всей этой системе, показать, как правильно пишется Kyiv, а не Kiev, и если это не выхватили люди – простите, я так больше не буду делать”, – объяснила Паш телеведущей.

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Публикация от Anastasiia (@anastasija_bee)

Контекст:

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Алина Паш выступит в первой половине первого полуфинала. В этот же день на сцену выйдут представители Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

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