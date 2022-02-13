Возможен ли спорт без России? – Личное мнение

Бывший глава Антидопингового агенства и нынешний член Олимпийского комитета заявил, что Россия должна пропустить одну, две, три Олимпиады:

«Мы могли бы сказать — мы можем вам помочь, у вас проблема, мы можем сосредоточиться на этом. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмете ситуацию с допингом под контроль».



Фото: Соцсети

В переводе с международного языка это воззвание Ричарда Паунда звучит так: мы сделаем всё, чтобы вышвырнуть вас из мирового спорта.

Напомню, что в декабре истекает срок, когда команда России должна была ходить с белым флагом на Играх. В западной прессе уже раскрутили мнение, что Россия неисправима, а их спортсмены не хотят соревноваться с нашими.

Они, мол, все чистенькие такие, а у россиян — системная проблема с допингом. Из 212 человек — у одной выявили что-то.

«Как вы могли рисковать ее здоровьем?» — вопит мистер Паунд.

А я знала, что так это и будет. Когда тебя бьют, а ты не отвечаешь, тебя продолжают бить.

Российские спортсмены смиренно ходят под белым флагом. Выигрывают медали, но это всех бесит.

Кто-то наивно полагал, что на этом всё и закончится? Тогда вы ошиблись. Есть цель — выбить Россию из мирового спорта.

Я давно предлагаю выход: игнорировать любые международные соревнования. Не нас выгнали, а мы сами ушли.

Чего будет стоить медаль любых международных первенств, разыгранная без российских спортсменов? Ну, вот серьёзно, разве можно будет считать олимпийскую награду наивысшей в спорте, если Игры пройдут без сильнейших участников?

Однако, если мы немедленно не ответим с позиции силы, то со временем — уже очень скоро! — до конца сформируют общественное мнение, что в России — не сильнейшие спортсмены, а все просто на допинге.

И когда нас отстранят насильно, ни у кого не будет сомнений в качестве олимпийских медалей, разыгранных без российских спортсменов.

Совсем недавно Алина Кабаева провела замечательный турнир по художественной гимнастике. Лучшие в мире девочки соревновались и ценность медали там была повыше чем на Олимпиаде.

И это — правильный путь. Сделайте чемпионаты и олимпиады местечковыми соревнованиями. Хотите быть лучшими? Приезжайте в Россию и попробуйте победить у нас.

Что думаете?

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