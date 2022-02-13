 

Опрос: Большинство россиян хранят свои сбережения в рублях

13.02.2022, 15:00, Разное
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Большинство россиян свои сбережения в банках предпочитают хранить в рублях. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами “РИА Новости” среди российских финансовых учреждений.
В банках отметили, около 90% находящихся у них депозитов сделаны в рублях. Незначительное количество вкладов россияне делают в евро, долларах, английских фунтах, швейцарских франках.

Это можно объяснить тем, что зарплату большинство граждан получает именно в рублях, а для оформления вклада в другой валюте необходима конвертация. Также на валютные вклады влияют размер процентной ставки и ограниченность использования долларов или евро в повседневной жизни.

В банках, принявших участие в опросе, сообщили, что интерес большинства россиян к вкладам остается без изменений. При этом VIP-клиенты по-прежнему предпочитают диверсифицировать сбережения: часть хранят в валюте (около 10-30%), часть – в рублях.

Источник: ria.ru



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