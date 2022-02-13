Невролог рассказал о главных причинах болей в спине

Павел Бранд, невролог, назвал основные факторы болезненных ощущений в спине, встречающиеся не только у взрослых, а и молодых людей. Специалист напоминает, что только правильная диагностика поможет определить факторы неприятных ощущений.

Чтобы выбрать правильную тактику терапии необходимо обратиться к доктору. Специалист рассказал, что часто беды со спиной списывают на остеохондроз, но нынешняя медицина не принимает такого диагноза. Он объясняет, что в Международной классификации болезней есть остеохондроз, но относится к юношеской патологии болезни Шейермана-Мау. Эта болезнь связана с искривлением позвоночника и поражением позвонков.

Эксперт напомнил, что у болей спины имеется много причин, которые разделяются на специфические и неспецифические. Доминирует второй тип, и на него выпало 95% посещений доктора с жалобами на проблемы спины. При этом проявляются они патологией мышц, связок, суставов, повреждения дисков позвоночного столба. Остальные 5% приходятся на специфические боли, в их числе 1-2%, вызванных болезнями органов, «отдающих» в спину.

Среди специфических болей выделили сосудистые боли, которые взаимосвязаны с инфарктом, расслоением аорты, стенокардией. Также сюда относят боль, связанную с патологическими процессами внутренних органов: язва желудка, аппендицит, холецистит, почечные колики. Есть боль, вызванная воспалительными процессами позвоночного столба, инфекционная боль, онкопричины, эндокринологические, психогенные факторы болезненных ощущений.

Невролог отметил, что неспецифические боли часто не требуют специального обследования, кроме осмотра доктора, который проверит «красные флаги». Это признаки, сигнализирующие, что боль у больного вызвана определенной болезнью. Если замечены сигналы поражений, то назначают обследования МРТ, КТ, а в других ситуациях врач просто расскажет о лечении.

Источник: www.kp.ru