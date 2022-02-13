Певице Славе предложили пластические операции за 4 млн рублей

Певица Слава решилась сделать подтяжку груди, с чем и обратилась в клинику. Но пластические хирурги предложили певице более глобальные изменения на сумму около 4 миллионов рублей.

Звезда открыто призналась в интервью программе «Ты не поверишь», что решила подтянуть грудь. В клинике пластической хирургии ей посоветовали не ограничиваться одной частью тела и сказали, что еще можно «отрезать», по словам певицы.

Слава рассказала, что ей сделали скидку как звезде, но это все равно обернулось бы кругленькой суммой.

Певица решила поступить более рационально, она отказалась от операций и решила сесть на строгую диету. Но к пластике груди Слава пообещала все же прибегнуть в будущем.

Источник: radiokp.ru