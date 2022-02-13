Мнение: Золотые лыжники России!

У меня нет телевизора, но вчерашний триумф российских лыжниц в эстафете приятно удивил, и сегодня мне захотелось посмотреть в прямом эфире трансляцию мужской лыжной эстафеты 4Х10 км Олимпиады-2022. Нашел в интернете прямой эфир «1 канала». И посмотрел. И надо же первая трансляция зимней Олимпиады-2022, которую я посмотрел, – оказалась чемпионской для лыжников из России.

Наши взяли золото!

Может, мне чаще смотреть трансляции Олимпиады?

Фотографии отсюда и отсюда

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