 

Мнение: Золотые лыжники России!

13.02.2022, 14:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У меня нет телевизора, но вчерашний триумф российских лыжниц в эстафете приятно удивил, и сегодня мне захотелось посмотреть в прямом эфире трансляцию мужской лыжной эстафеты 4Х10 км Олимпиады-2022. Нашел в интернете прямой эфир «1 канала». И посмотрел. И надо же первая трансляция зимней Олимпиады-2022, которую я посмотрел, – оказалась чемпионской для лыжников из России.

Наши взяли золото!

Может, мне чаще смотреть трансляции Олимпиады?

Фотографии  отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Сын Лукашенко впервые высказался о митингах в Белоруссии

15.06 / Большинство детей переносит COVID-19 легче гриппа — исследование

26.10 / В Госдуму внесён законопроект о запрете клеветы в адрес движения «Талибан»

21.01 / Скандалы: Тайное и явное Евгения Биргера

22.10 / Скончавшийся в Бразилии участник испытаний оксфордской вакцины не был привит — BBC

23.11 / Сын звезды «Сватов» Федора Добронравова считает отца «ужасным» дедом

19.10 / Кажется, у меня коронавирус. Что делать?

24.08 / Доллару предрекли падение из-за ситуации в Афганистане

12.07 / Идея референдума о присоединении Молдовы к России вызвала бурные обсуждения

30.03 / Мнение: Про зеленую энергетику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика