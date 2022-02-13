Мнение: Российские микрофоны, отказ от телевизоров в Ирландии и интернет в сельской Америке

1. Ещё к вопросу об отечественном производителе. Отдельные несознательные музыканты и видеоблогеры до сих стараются приобрести себе технику непременно зарубежного происхождения. Но есть и отличные отечественные варианты. Смотрели ли вы документальный фильм про производство микрофонов «СОЮЗ» в Туле? Вот ссылка:



https://www.youtube.com/watch?v=uxsh83eS7-o



Эти микрофоны в последние годы приобрели некоторую популярность в «премиум» сегменте рынка микрофонов (например, таким микрофоном пользуется Артемий Лебедев на своем ютуб-канале и многие профессиональные музыканты).



Компанию создали три человека: музыкант из США по имени Дэвид, парень по имени Павел из Тулы и инженер-разработчик с завода «Октава» в Туле. В основном они работают на экспорт, но в последние годы начали работать и на российский рынок (15% от общих продаж по словам создателей компании).



В видео говорят про создание своего бизнеса в России и США, про сотрудничество американца и русских. И ещё про конкуренцию со стороны китайцев.

2. «Их нравы». В Ирландии народ массово отказывается от телевизоров:

https://www.ixbt.com/live/tv/pochemu-v-irlandii-otkazyvayutsya-ot-televizorov-i-perehodyat-na-bolshie-monitory.html

В сети можно найти немало споров о том, насколько целесообразно использовать телевизор в качестве монитора для ПК. Некоторые известные техноблогеры, к примеру, Linus Tech Tips, даже опробовали это на собственном опыте и не разочаровались. Ну а что с обратной ситуацией? Имеет ли смысл использовать современные мониторы вместо телевизоров? Оказывается, что имеет.

Правда это касается в основном жителей Ирландии. Всё дело в специфическом налоге, а точнее в «сборе на пользование телевизором». Каждый владелец телевизора в Ирландии обязан оплачивать данный сбор, который составляет €160 в год. На момент написания статьи это приблизительно 13 800 рублей. Мало кто покупает телевизор на срок менее 5 лет, а за это время придется уплатить налогов на ~ €800, что сравнимо со стоимостью неплохого нового телевизора.

Величина налога не зависит от стоимости ТВ или его характеристик. Даже если ТВ приобретается в качестве монитора или для бизнеса, например, с целью демонстрации презентаций, то платить сбор всё равно придётся. В 2017 году в Ирландии хотели распространить этот сбор на владельцев ПК и планшетов, но из-за угрозы уличных протестов министр массовых коммуникаций Ирландии Денис Наутен отозвал из Парламента соответствующий законопроект.

За неуплату телевизионного налога предусмотрен штраф в размере €1000 или даже даже небольшой тюремный срок (обычно не более нескольких дней). Каждый год этому наказанию подвергаются несколько сотен человек. Из хорошего — за покупку второго или третьего телевизора в дом дополнительно налоги платить не нужно.

Вполне логично, что при наличии в магазинах мониторов с диагоналями более 40 дюймов пользователи стали думать: «а зачем платить больше?». Рассуждения и вопросы по этой теме периодически всплывают на различных площадках, типа того же reddit. Кроме мониторов, пользователи из Ирландии интересуются покупкой проекторов, так как за них также не положено выплачивать сборы.

Количество людей, уплачивающих сбор за использование телевизоров, сокращается в Ирландии не первый год. Согласно данным independent.ie, в 2020 году этот сбор оплатили 961 277 человек. В 2019 их было 1 025 534 человек, а в 2018 году — 1 038 986 человек. Официальную статистику за 2021-ый пока что не публиковали.

Основная часть средств от сборов идёт на финансирование убыточного государственного радио и телевидения (RTÉ). Качество и количество их контента не очень устраивает местных жителей. Последние годы практически любое упоминание RTÉ в ирландских новостных изданиях тонет в негативных комментариях.

Следует отметить, что «налог на ТВ» существует в целом ряде стран, однако именно в Ирландии его довели до абсурда. Подобный налог действует и в соседней Великобритании, однако там по крайней мере можно вполне законно не платить этот сбор, если использовать телевизор в качестве монитора для ПК или игровой приставки.

3. В Америке у сельского населения до сих пор нет нормального доступа к Интернету:

https://mobile-review.com/all/articles/misc/a-kak-u-nih-pro-internet-i-selskuyu-ameriku/

Крис Уидел, автор ресурса Android Central, работает в одной из американских нефтегазовых компаний, так что не понаслышке знаком с тем, как решается проблема доступа к интернету в американской глубинке. И почему-то он не слишком доволен тем, какая разница пролегает между сказочными обещаниями в рекламных буклетах операторов и тем, что он видит на экране своего смартфона <…> Слово Крису.

В декабре 2020 года я возносил мольбы в адрес 5G, технологии, которая решит для меня проблему с доступом в интернет за городом в 2021 году, поскольку его, по сути, попросту не было. <…> Даже при всей свойственной прошедшему 2021 году экспансии 5G, за пределами больших городов проблемой становится даже получение интернета 4G LTE, что бы там ни говорили операторские карты покрытия.

Глядя на все эти заявления, мелькающие по телевизору, в интернете и соцсетях, мы постоянно видим, что один из операторов связи является самым быстрым или обслуживает наибольшее количество пользователей — обычно это сопровождается картой того или иного вида, на которой в цвета бренда, по сути, окрашена вся территория Соединенных Штатов. Это делается для того, чтобы убедить потребителей выбрать именно этого оператора связи, потому что у него наилучшее покрытие. Если вы не заметили, все эти объявления до жути похожи друг на друга, каждый из операторов говорит, что у него есть покрытие на территории всей страны. Однако это не совсем так.

Я беседовал с Роджером Энтнером, телеком-аналитиком и основателем Recon Analytics. Когда я спросил его о требованиях к оператору связи, которые позволяют ему утверждать о наличии своего покрытия на той или иной территории, он сказал мне: «Существующие карты предоставляются только для информационных целей и не отражают реального положения дел. Для Америки за пределами городов покрытие отображено приблизительно».

Как человека, живущего в американской глубинке, такие подсчеты меня разочаровывают, потому что они крайне неточны. Энтнер сказал мне, что если оператор обслуживает как минимум 200 миллионов человек, он может говорить об общенациональном охвате в своем маркетинге. Я обратился к операторам сотовой связи за разъяснениями, но не получил ответа на момент публикации.

Я абонент T-Mobile на личном телефоне, и, согласно карте покрытия, у меня дома должен быть не только хороший сигнал 4G LTE, но и хорошее покрытие 5G. Но это попросту неправда.

Когда я нахожусь во дворе, мой сигнал быстро переключается между двумя полосками и полным отсутствием. Внутри дома у меня, к счастью, есть хоть какая-то связь. Результаты одинаковы независимо от того, использую ли я свой Pixel 6 Pro, недавно признанный самым быстрым Android-смартфоном, или Samsung Galaxy Z Fold 3. <…>

У нас в Соединенных Штатах имеются три основных оператора, которые намертво заняли большую часть спектра частот, пригодных для сотовой связи. Эти операторы тратят миллиарды долларов каждый раз, как очередной драгоценный кусочек спектра выставляется на аукцион, а более мелким операторам приходится бороться за остатки пиршества. <…>

Я спросил Билла Хо, ведущего аналитика 556 Ventures, что можно сделать, чтобы ликвидировать слепые зоны в покрытии сельских районов. Он сказал мне: «Все сводится к деньгам и развертыванию сетей. Для оператора обслуживание территории с небольшим населением с точки зрения материальных и эксплуатационных расходов может быть убыточным. Вот почему существуют федеральные программы субсидирования сельских районов, которые помогают поставщикам услуг покрыть часть этих расходов».

Эти программы, о которых говорит Билл, существуют и могут помочь организациям, которые ими воспользуются. Но даже в беседах, которые я вел с местными электрическими и интернет-компаниями, спрашивая, что они делают, чтобы получить доступ к этим программам для предоставления интернета клиентам, мне сказали, что в программах существует множество подводных камней. Помимо этого, основное препятствие — это высокая стоимость оптоволокна для обслуживания домов.

Проблема доведения оптоволокна до клиента одинаково актуальна для всех операторов связи. В настоящее время стоимость строительства вышки сотовой связи, подключения к ней оптоволокна и ее регулярной эксплуатации настолько высока, что операторам трудно оправдать затраты на строительство без достаточного числа пользователей, которые от этого выиграют. Но, возможно, это как раз тот случай, когда такие компании, как SpaceX и его Starlink, делают больше, чем просто спасают меня, предоставляя домашний интернет.

То есть, для запущенных сельских местностей в США спутниковый интернет проекта Сталинк от Илона Маска всё же может быть полезен. Но по качеству он всё равно будет проигрывать проводному интернету. Непонятно, почему богатые американские операторы до сих не осетенили США, зачем они подыгрывают Маску.

Ладно ещё когда проводного соединения нет где-нибудь на Аляске: в конце концов, Россия тоже пока не может физически осетенить всю Сибирь. Но на основной территории США, на родине Интернета, казалось бы, можно уже было обеспечить повсеместное покрытие.