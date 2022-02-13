 

Биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде

13.02.2022, 14:46, Новости дня
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмен принес сборной Олимпийского комитета РФ (ОКР) 15-ю медаль, сообщил «Спорт-Экспресс».

Первым финишную линию пересек француз Кентен Фийон Майе. Второе место выиграл представитель Норвегии Тарьей Бе.

Ранее российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета РФ (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года. Президент РФ Владимир Путин поздравил мужскую сборную Олимпийского комитета РФ по лыжным гонкам с победой. 

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.



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