Биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмен принес сборной Олимпийского комитета РФ (ОКР) 15-ю медаль, сообщил «Спорт-Экспресс».

Первым финишную линию пересек француз Кентен Фийон Майе. Второе место выиграл представитель Норвегии Тарьей Бе.

Ранее российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета РФ (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года. Президент РФ Владимир Путин поздравил мужскую сборную Олимпийского комитета РФ по лыжным гонкам с победой.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.