 

Утилизацию ядерных отходов в США поручили трансвеститу

13.02.2022, 14:46, Новости дня
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Новым сотрудником администрации президента США Джо Байдена в Управлении ядерной энергии министерства энергетики стал трансвестит Сэм Бринтон.

«Сегодня я хочу поделиться с вами большой новостью. Я принял предложение занять должность заместителя помощника секретаря по вопросам утилизации отработанного топлива и отходов в Управлении по ядерной энергии министерства энергетики», – написал он в своем Twitter.

В другом твите Бринтон сообщил, что станет «первым гендерфлюидным человеком в руководстве федерального правительства. Но самое главное, я буду отвечать за поиск решений проблемы, которой я посвятил свою жизнь и которая не давала мне покоя на протяжении десятилетий».

Бринтон имеет две степени магистра в области ядерной энергетики и машиностроения в Массачусетском технологическом институте. До этого он консультировал Белый дом по вопросам ЛГБТК+ и работал с Конгрессом по ядерной политике в то время, когда пост президента занимал Барак Обама.

Как информирует ИА «Красная весна» Бринтон назначен на должность в рамках продвижения президентом США «разнообразия, справедливости и инклюзивности», которые активно проводят в жизнь Демократическая партия США.

Бринтон является открытым геем и трансвеститом, поддерживает движение ЛГБТК+.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо учредил должность спецпредставителя ведомства по правам сообщества ЛГБТИК+, назначив на нее председателя межведомственного комитета по правам человека при МИД Фабрицио Петри.



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