Подоляк заявил, что возможное закрытие воздушного пространства над Украиной – это нонсенс

Агентство обратилось к нему за комментарием после информации о произошедшем на фоне российской агрессии прекращении полетов в Украину бортов авиакомпании KLM из Нидерландов и посадкой в Молдове вместо Украины летевшего из Португалии самолета авиакомпании SkyUp.

13 февраля народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко заявил, что по его информации, 14 февраля с 16.00 может быть закрыто воздушное пространство Украины.

Подоляк в связи с этим заявил Reuters, что это “нонсенс” и “сама Украина не видит смысла” в таком закрытии.

Советник главы ОП сравнил такое решение с “некой частичной блокадой” и подчеркнул, что если авиаперевозчики меняют свои расписания, это не имеет отношения к “решениям или политике” Украинского государства.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. 12 февраля число таких стран увеличилось.

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