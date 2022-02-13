 

Мининфраструктуры: Небо над Украиной остается открытым

13.02.2022, 14:34, Новости дня
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“Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось” – говорится в заявлении министерства. 

По данным ведомства, большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.

“У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка”, – подчеркнули в Мининфраструктуры.

Также в министерстве сообщили, что Украина проводит консультации с международными партнерами и готовит соответствующие решения правительства.

“Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется” – прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он также подчеркнул, что в случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы.

Отмечается, что сегодня в ведомстве состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП “Украерорух”, аэропорта “Борисполь” и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По его результатам были наработаны решения для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/310588391109349

Контекст:

О том, что с 14 февраля воздушное движение в Украине может быть приостановлено, заявил народный депутат фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники. По его информации, одна из крупнейших страховых британских компаний разослала уведомления, что вечера завтрашнего дня прекратит страховку гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. Парламентарий не уточнил, о какой именно страховой компании идет речь и самолеты каких авиакомпаний ею застрахованы. 

23 января на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину график своих ночных авиарейсов в Киев изменила немецкая авиакомпания Lufthansa.

24 января отказались от ночной стоянки самолетов в Киеве швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM.

8 февраля ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

12 февраля нидерландская авиакомпания KLM объявила о решении прекратить полеты в Украину.

12 февраля самолет авиакомпании SkyUp, следовавший из Мадейры (Португалия) в Киев, сел в Молдове из-за запрета лизингодателя, резидента Ирландии, на влет борта в Украину. Запрет был введен, несмотря на усилия авиакомпании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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