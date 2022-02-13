 

“Для нас самый большой враг – это паника”. Зеленский обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Евросовета

13.02.2022, 14:34, Новости дня
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Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, а также шаги, предпринимаемые с целью деэскалации и достижения мира в рамках существующих переговорных форматов, в частности в нормандском (Украина, Франция, Германия, РФ).

Зеленский и Мишель обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных мероприятий, переговоров и контактов со стратегическими партнерами.

Президент Украины отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.

“Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем поддаваться на провокации… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый большой враг – это паника”, – подчеркнул Зеленский.

В связи с этим он поблагодарил Мишеля и лидеров ЕС за то, что их дипломаты остаются в Украине. В Instagram президент также отметил, что продолжение работы посольств европейских стран в Украине – “важный сигнал поддержки со стороны ЕС”.

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Зеленский также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания их агрессивных намерений.

Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом. Президент поблагодарил ЕС за решение предоставить пакет макрофинансовой помощи для Украины.

“Со своей стороны председатель Евросовета подтвердил решительную и непоколебимую поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также его евроатлантических стремлений”, – говорится в сообщении ОП. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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