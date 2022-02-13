 

Спасибо и прощай – Личное мнение

13.02.2022, 14:28, Разное
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В канун Дня влюблённых, который в России хотят праздновать все женщины, но получается только у девушек хипстеров, Павел Прилучный так поблагодарил свою мадам Карпович, что все решили — кирдык отношательствам.

Спасибо тебе, мадам Карпович, за всё.


Фото: Соцсети

«Но сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович».

Мира, добра и всё такое. Сам Прилучный при этом отдохнул с бывшей женой, которая так и не отдала ему фамилию.

Был человек рядом. Поддержал. Ну а теперь — всё, спасибо. Хорошая ты девушка, но сложный период закончился.

Когда это сделать, если не перед Днём влюблённых?

Павел уже назвал себя холостяком. Надолго ли, учитывая, как активизировалась Агата Муципуциевна Прилучная?

Многие могут обвинить сейчас Павлика. Ушёл от жены, связался с худой не по возрасту женщиной. Но давайте посмотрим на ситуацию объективно: так ли уж виноват Прилучный?

Одна жена нарожала и стала неинтересной. Точнее, неинтересной она была всегда, но тут — утратила свежесть и надоела. Будто ждала момента другая — подсуетилась быстренько. Думала, на чужом несчастье сейчас выстроит своё личное счастье.

В этой ситуации сам Павлик был статистом. Куда поставили, там и стоял. Я думаю, что такая позиция вообще у многих наших мужчин. Можно ли виноватить человека, если он просто безынициативный?

Агата Муципуциевна, зная инертность бывшего мужа, может и не просто так теперь старается. Сейчас испечёт пирог, нальёт к борщу рюмочку, да так и вернёт мужа в лоно семьи.

Встречали безынициативных? Как охмуряли их?

Источник: Лена Миро



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