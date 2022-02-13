 

Эксперты назвали популярные схемы обмана в День святого Валентина

13.02.2022, 14:16, Разное
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Эксперты рассказали о самых популярных схемах обмана перед Днем святого Валентина. Специалисты утверждают, что самой частой схемой мошенничества считается шантаж личными фотографиями.
Известными вариантами обманов считаются просьбы отправки денег на билеты, чтобы появилась возможность личного знакомства со второй половинкой. Также мошенники создают поддельные порталы для организации романтических вечеров и обманы с презентами по «выгодной стоимости».

Как пишет «ГлобалМСК.ру», управляющий организации RTM Group Евгений Царев заявил, что перед праздником люди массово переходят по URL-адресам для поиска подарков возлюбленным. Он добавил, что в предпраздничные дни покупатели очень уязвимы и менее внимательны во время оплаты покупок на различных порталах, что часто становится причиной обмана.

В начале нынешнего года сообщалось, что мошенники, которые орудуют в Сети, использовали против простых жителей РФ схемы социальной инженерии. Если смотреть на подсчеты специалистов, то случаи атак на людей, проведенные таким способом, возросли на 83% в 2021 году. При этом показатели 2020 года достигали 67%.

Источник: globalmsk.ru



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