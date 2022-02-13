Жулин трогательно поздравил Тарасову с её юбилеем

Сегодня свой юбилей отмечает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию и член жюри программы «Ледниковый период» Татьяна Тарасова. Фигурист Александр Жулин отправил поздравление своей бывшей наставнице одним из самых первых. Трогательные слова он разместил на своей странице в Instagram.

Помимо благодарностей и пожеланий крепкого здоровья, бывший муж Татьяны Навки признал, что даже после заката своей спортивной карьеры Тарасова занимает в его жизни важное место и остается очень близким ему человеком. Стоит добавить, что аудитория Жулина оказалась крайне растрогана подобным поступком с его стороны.

Стоит отметить также, что за свою долгую карьеру Татьяна Тарасова обучила множество талантливых фигуристов, которые в последующем добивались разных высот. В последнее же время, несмотря на возраст, Тарасова продолжает работать в своей любимой профессии и остается бессменным ведущим телепередачи о фигурном катании “Ледниковый период”.