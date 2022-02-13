 

Samsung презентует новую модель смартфона Galaxy А23

13.02.2022, 14:16, Разное
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Выпуск нескольких новых моделей смартфонов серии Galaxy А запланировала компания Samsung на этот год. Источником таких новостей стал инсайдер Стив Хеммерстоффер (OneLeaks), который ранее практически не ошибался.
Известный блогер OneLeaks поделился информацией о модели смартфона Samsung Galaxy А23. Этот телефон должен стать относительно бюджетным аппаратом, но похожим на более дорогие модели. Внешний вид смартфона уже раскрыт.

Дизайн новой модели включает в себя вырез для фронтальной камеры на основном дисплее, также сохраняется разъем для наушников. Рамки дисплея стали не намного тоньше.

Что касается спецификаций, здесь точной информации пока нет, но есть предположения. Так, согласно некоторым утечкам информации, у смартфона будет IPS дисплей с диагональю 6,6 дюймов, система из четырех камер на тыльной стороне, одна из них – 50-мегапиксельная основная, а также 13- мегапиксельная фронтальная камера. Также новая модель обзаведется боковым сканером для отпечатков пальцев.
Предположительно, смартфон Galaxy А23 будет презентован уже в марте.

Источник: www.ixbt.com



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