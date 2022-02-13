Игры «без настроения» — на соревнованиях в Пекине главенствуют контроль и правила

Олимпийские игры в Пекине проходят в своеобразном пузыре, то есть в изоляции от остальной части города, рассказывает SRF. На стадионы пускают очень мало зрителей, при этом билеты не продают, а распределяют, да и к тому же без учёта предпочтений. В результате соревнования проходят без рьяных фанатов и настроения. Вместо них на мероприятии главенствуют контроль и правила, рассказывает швейцарский корреспондент Клаудия Штахель.

Для Швейцарии это блестящие Игры, но обстановка на них особая. Из-за коронавируса соревнования проходят в изоляции от остальной части Пекина. Допущено лишь небольшое количество зрителей. Билеты не продают, а распределяют между отобранным людьми. Что же в таких условиях ещё ощущается от олимпийского огня? Настроение у людей проверила Клаудия Штахель, которой разрешили посетить соревнования.

Большие камеры запрещены, поэтому я снимаю всё на телефон. Вместе с коллегами-корреспондентами я по приглашению китайского Министерства иностранных дел еду на олимпийский стадион конькобежного спорта. Пресс-секретарь раздаёт билеты в автобусе.

КЛАУДИЯ ШТАХЕЛЬ, корреспондент SRF: Правила строгие. До этого мне нужно было сделать два ПЦР-теста. А после соревнований мне нужно будет быстро сдать ещё два.

Из-за коронавируса в олимпийский пузырь пускают лишь небольшое количество зрителей. Основную часть публики составляют китайцы. Они, как и я, приезжают сюда в группах на автобусе. Это сотрудники государственных предприятий, студенты и дипломаты. Спортивное право запрещает снимать на стадионах. Перед входом в зал нужно обязательно проверить температуру. После этого камеру пришлось отключить.

Зато нам разрешили снимать в спортивном баре. Там находились мои продюсер и оператор. По телевизору показывают те же самые соревнования, которые проходят на стадионе. Празднования Нового года завершились, поэтому бар почти пуст. При открытии (Олимпиады. — ИноТВ) всё было совершенно иначе, считает менеджер Йоланда: бар был полон.

ЙОЛАНДА ЛИ, менеджер спортивного бара Slow Boat Brewery: Люди снова работают, поэтому их меньше. Они приходят поесть и параллельно смотрят Игры.

Из присутствующих посетителей никто билет не получил. Следить за Играми они могут только в спортивном баре, по телевизору или телефону.

СТУДЕНТ: Иногда, когда моя мать смотрит Игры в гостиной, я смотрю их вместе с ней.

ФРЕЙЗЕР ХАМИЛЬТОН, учитель: Некоторое воодушевление наблюдается. Люди говорят об Играх. Но из-за олимпийского пузыря в городе очень спокойно.

БАРИСТА: Каждый раз, когда Китай получает золотую медаль, все размещают об этом пост в социальных сетях.

Стадион конькобежного спорта заполнен меньше чем наполовину. Среди приглашённых гостей рьяных фанатов очень мало. Предпочтения людей при распределении билетов власти не учитывают. Теперь я снова могу включить телефон. Соревнования закончились. Победил голландец.

КЛАУДИЯ ШТАХЕЛЬ: Настроения на стадионе сегодня особо не было. Дело в том, что среди публики просто нет фанатов конькобежного спорта.

На фоне коронавируса на зимних Играх в Пекине главенствуют контроль и правила. Олимпийский восторг выглядит по-другому.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2022 года.