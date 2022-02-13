 

После ДТП в Нижегородской области с тремя погибшими возбудили дело

13.02.2022, 14:02, Новости дня
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Уголовное дело возбудили после столкновения грузового и легкового автомобилей в Нижегородской области, в котором погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

По предварительной информации, 12 февраля в 16.15 на автодороге «Владимир-Муром-Арзамас» в Ардатовском районе 46-летний водитель грузового автомобиля, не выбрав безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda, передает РИА «Новости».

В результате ДТП 34-летний водитель иномарки и два пассажира: 33-летняя женщина и двухлетний ребенок получили травмы, не совместимые с жизнью. Водитель грузовика и восьмилетний ребенок легкового автомобиля доставлены в больницу.

«По факту ДТП следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Проводится расследование», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее прокуратура начала проверку по факту трех ДТП с участием шесть машин в Малоярославецком районе Калужской области. В одном из ДТП, предположительно, пострадал ребенок.



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