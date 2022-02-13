Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Свердловской области
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Неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома в Среднеуральске в Свердловской области, сообщил источник в экстренных службах.
«Несколько раз выстрелил из окна. Двор оцеплен. Мотивы уточняются», – сказал источник ТАСС.
Ранее в Новосибирске пять человек пострадали в результате того, что житель Новосибирска, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из окна своей квартиры.
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