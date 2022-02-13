 

Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Свердловской области

13.02.2022, 14:02, Новости дня
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Неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома в Среднеуральске в Свердловской области, сообщил источник в экстренных службах.

«Несколько раз выстрелил из окна. Двор оцеплен. Мотивы уточняются», – сказал источник ТАСС.

Ранее в Новосибирске пять человек пострадали в результате того, что житель Новосибирска, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из окна своей квартиры. 



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