Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Свердловской области

Неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома в Среднеуральске в Свердловской области, сообщил источник в экстренных службах.

«Несколько раз выстрелил из окна. Двор оцеплен. Мотивы уточняются», – сказал источник ТАСС.

Ранее в Новосибирске пять человек пострадали в результате того, что житель Новосибирска, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из окна своей квартиры.