Греция выразила надежду на дипломатическое урегулирование между Россией и Украиной

В Греции надеются на урегулирование ситуации в отношениях РФ и Украины дипломатическим путем, сообщил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

«Весь мир следит за развитием событий в РФ и Украине. Мы все надеемся, что вопрос будет решен дипломатическим путем. При этом наша страна как член западного мира относится к вопросу Украины так же, как наши партнеры и союзники», – цитирует его ТАСС со ссылкой на Skai.

По его словам, Греция принимала и будет принимать меры для того, чтобы то, что касается в основном страны, кроме гуманитарной темы и вопроса мира и мирного урегулирования споров, не застало Грецию беззащитными. «Страна примет меры для поддержки экономики и общества в связи с потерями или возможными дальнейшими потрясениями, которые мы понесем из-за природного газа», – добавил Иконому.

В январе первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман и глава МИД Греции Никос Дендиас обсудили подготовку «беспрецедентных» санкций против России.

Напомним, во вторник президент США Джо Байден пригрозил, что «Северного потока – 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В свою очередь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.