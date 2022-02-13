 

Политолог Быстров заявил о некомпетентности пресс-службы Беглова

13.02.2022, 13:52, Новости дня
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Александр Беглов изначально не пользовался популярностью у петербуржец, но сейчас его рейтинг упал еще сильнее, заявил политолог Петр Быстров.

Эксперт отметил низкую компетентность пресс-службы губернатора. По его мнению, провалена не только работа с медиа, но и освещение внутренней политики города.

 «Информационная работа вокруг Беглова и внутренняя политика в городе относятся к числу самых провальных», – сообщил политолог.

Быстров заявил, что скандал с мусорной реформой и плохой уборкой снега указывает на то, что отвечающие за информационное  сопровождение Смольного люди находятся не на своем месте.  

Опрос в Telegram-канале «True Питер» показал, что всего 2% жителей Северной столицы готовы проголосовать за Беглова. Рейтинг градоначальника упал до рекордно низких отметок на фоне коммунального коллапса, связанного с плохой уборкой мусора и снега. Беглов занял последнее место в опубликованном в январе рейтинге глав регионов.



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