“Китаю бы это не понравилось”: Дмитрий Медведев рассказал, почему Россия не вступила в НАТО

Дмитрий Медведев напомнил, что в 2008 году Россия активно сотрудничала с Североатлантическим альянсом. Политик признался, что интересы Китая не позволили РФ присоединиться к НАТО.

В 2008 году у РФ и НАТО было много общих интересов. Речь шла не только о борьбе с международным терроризмом, но и противодействию пиратству. На саммите в Бухаресте альянс был готов рассмотреть вопрос о евроатлантической интеграции России.

«Будучи президентом, я понимал, что в Пекине не согласятся с размещением американских ракет рядом на российско-китайской границе. Да и наш премьер-министр говорил, что нельзя обеспечивать свою безопасность, игнорируя интересы других, в особенности стратегических партнёров», — сообщил Медведев.

Выступая на саммите, политик дал понять, что РФ готова к выстраиванию отношений с альянсом при учете российских и китайских интересов. Тогда же Медведев предложил создать форум, объединяющий страны Европы, международные организации и НАТО для обсуждения возможных угроз безопасности.

«Исторический шанс был упущен. Но, как говорится, «never say never»», – добавил Медведев.

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