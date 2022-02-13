 

В биатлонной гонке на Олимпиаде украинка Джима отставала от третьего места на 13 секунд, но взять медаль не смогла

13.02.2022, 13:50, Новости дня
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Участие в гонке-“персьюте” принимали три украинских биатлонистки. Джима стартовала восьмой с отставанием от лидера в 68 секунд.

После второй стрельбы из четырех Джима имела только один промах и поднялась на шестую позицию, однако в дальнейшем она допустила еще три промаха, и три штрафных круга в результате отбросили украинку на итоговое 13 место.

Biathlon.com.ua пишет, что в ходе гонки Джиму отделяли от медальной позиции 13 секунд.

Анастасия Меркушина из Украины стартовала 24-й и пришла к финишу 25-й (два промаха), а Ирина Петренко с 40-й стартовой позиции опустилась на 55-е (четыре промаха), последнее среди тех, кто финишировал.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля.

В состав украинской сборной на Олимпиаде вошли 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.

Сборная Украины не завоевала в Пекине пока ни одной медали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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