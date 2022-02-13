Врач Наталья Кузенкова назвала главные правила для быстрого восстановления после ковида

Специалист Наталья Кузенкова рассказала, что делать для быстрого и правильного восстановления организма после коронавирусной инфекции. С помощью правильного питания, дыхательной гимнастики, лечебной физкультуры и полноценного сна переболевший сможет справиться с последствиями болезни.

По словам главврача московской городской поликлиники Натальи Кузенковой, COVID-19 сильно ослабляет здоровье больного, поэтому для восстановления нужно применить комплексный подход. В первое время после болезни важно не перегружать организм. Специалист советует больше отдыхать, следить за питанием, заниматься лечебной физкультурой и дыхательной гимнастикой. Также Кузенкова напомнила, что при первых проявлениях коронавирусной инфекции нужно срочно обратиться к врачу.

Наталья Кузенкова рекомендует уделять физическим упражнениям 20-30 минут в день, со временем можно увеличить продолжительность занятий. Также важно помнить о гигиене: избегать рукопожатий и прикосновений с предметами в общественных местах, проветривать комнату, регулярно убирать в помещении и не переохлаждаться. Врач уверяет, что правильный рацион с полноценным набором полезных веществ поможет быстро восстановиться после ковида. Так, нужно добавить в меню цельнозерновые продукты, бобовые, растительное масло и орехи. Кузенкова подчеркнула, что в тарелке постоянно должны быть овощи и зелень, а также важно употреблять много фруктов для пополнения витаминного баланса. У некоторых людей после коронавируса возникают проблемы с аппетитом, в этом случае специалист советует разбавлять меню питательными смесями.

Считается, что коронавирусная инфекция обязательно приведет к гиповитаминозу, и много людей начинают принимать таблетированные витамины. Наталья Кузенкова объяснила, что это самостоятельное заболевание, которое может не иметь связи с вирусной болезнью. Специалист рассказала, что принимать дополнительные витаминные комплексы нужно только при рекомендации врача, если у пациента действительно диагностировали недостаток этих веществ. Если у человека нет проблем с аппетитом и ЖКТ – он получит все необходимые витамины с продуктами питания.

Источник: tass.ru