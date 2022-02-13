Малинин нежно поздравил супругу с 32-й годовщиной свадьбы

Певец Александр Малинин в своем Instagram-аккаунте опубликовал новое совместное фото с супругой Эммой. Таким образом знаменитый исполнитель романсов поздравил вторую половинку с годовщиной свадьбы. Пара вместе уже 32 года.

На фото Малинин запечатлен в костюме, а его супруга – в строгом белом платье с черным батом. В подписи к фото артист признается, что все годы брака счастлив рядом с женой, которая научила его “по-настоящему жить и любить”.

Певец сожалеет, что их с супругой совместное время пролетает очень быстро, и приводит слова Писания о свидетельствах настоящей любви.

Напомним, узами брака пара связала себя в 1990 году 13 февраля, а спустя десять лет Александр и Эмма Малинины стали счастливыми родителями двойняшек: Устиньи и Фрола. Дочь звездной пары сейчас учится в Лондоне, изучает музыку, а сын отправился в Германию – осваивать профессию кинематографа.

Ранее Малинин уже дважды был женат, но именно последнюю супругу, третью по счёту, называет своей единственной любовью.

Источник: www.instagram.com