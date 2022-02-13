Дочка певицы Варвары вышла замуж за своего одноклассника

Певица Варвара, которая участвует в шоу «Две звезды. Отцы и дети», отдала замуж свою дочку Варю. Супругом наследницы стал молодой человек Алексей, который учился с ней в школе.

В комментариях журналистам Варвара рассказала, что свадьба была в Москве в узком кругу родственников и друзей. Она призналась, что не сдерживала слез. Певица вспоминает, что свадьба дочери была невероятной, и она очень рада за нее. Также призналась, что к ранним бракам относится с опаской, но понимает, что выбор дочки был осознанным. Перед оформлением отношений официально Варя и Алексей свою любовь перепроверили. Они встречались еще в школьное время, 6 лет назад.

Артистка с супругом решением дочери довольны, ведь семья увеличилась, и все счастливы. Новобрачные сейчас отдыхают на Сейшельских островах, это их свадебное путешествие.

Источник: 7days.ru