 

Дочка певицы Варвары вышла замуж за своего одноклассника

13.02.2022, 13:32, Разное
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Певица Варвара, которая участвует в шоу «Две звезды. Отцы и дети», отдала замуж свою дочку Варю. Супругом наследницы стал молодой человек Алексей, который учился с ней в школе.
В комментариях журналистам Варвара рассказала, что свадьба была в Москве в узком кругу родственников и друзей. Она призналась, что не сдерживала слез. Певица вспоминает, что свадьба дочери была невероятной, и она очень рада за нее. Также призналась, что к ранним бракам относится с опаской, но понимает, что выбор дочки был осознанным. Перед оформлением отношений официально Варя и Алексей свою любовь перепроверили. Они встречались еще в школьное время, 6 лет назад.

Артистка с супругом решением дочери довольны, ведь семья увеличилась, и все счастливы. Новобрачные сейчас отдыхают на Сейшельских островах, это их свадебное путешествие.

Источник: 7days.ru



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