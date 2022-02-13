 

Самолет SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета на вход в пространство Украины

13.02.2022, 13:18, Новости дня
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Пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины, сообщила пресс-служба перевозчика.

«12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины», – сообщается на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что несмотря на усилия авиакомпании и готовность госструктур Украины обратиться к представителю лизинга, владелец самолета категорически запретил полет самолета в Киев несмотря на то, что он уже летел в украинскую столицу, отмечается в сообщении.

По данным авиаперевозчика, SkyUp договорился о посадке в ближайшем к Украине аэропорту. Для 175 пассажиров организовали трансфер в Киев, всех их обеспечили питанием.

Ранее британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения».



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