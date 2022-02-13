Сына замглавы МВД отправили под арест за получение взятки в Самарской области

Самарский районный суд отправил под стражу сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова Дениса Зубова, обвиняемого в получении взятки, на два месяца, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Денису Зубову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – приводит его слова ТАСС.

Под стражу также заключили президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпова, который вместе с Зубовым подозревается по делу о даче взятки.

«Доказательства причастности моего доверителя в судебном заседании предъявлено не было. Несмотря на это, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователь не смог ответить на вопрос, чем подтверждается причастность Карпова в указанном преступлении. На мой взгляд, в дальнейшем уголовное преследование в отношении моего доверителя будет прекращено в связи с непричастностью к данному преступлению», – отметил его адвокат Евгений Супотницкий.

Напомним, что накануне оперативники задержали в Самарской области сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова по делу о даче взятки. Вместе с ним были еще два человека – втроем они пытались дать взятку сотрудникам УФСБ за покровительство нефтебазы «МО ТНП». Были задержаны также президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что сумма взяток могла составить 18 млн рублей.