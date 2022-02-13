 

Путин поздравил российских лыжников с победой в эстафете на Олимпиаде

13.02.2022, 13:18, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил мужскую сборную Олимпийского комитета РФ по лыжным гонкам с победой в эстафете 4х10 км на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Уважаемые Алексей Александрович, Александр Александрович, Денис Сергеевич, Сергей Александрович! От души поздравляю вас с триумфом на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине», – отмечается в телеграмме на сайте Кремля.

Путин добавил, что в одном из наиболее сложных и престижных видов лыжных гонок россияне выступили «как крепкая, сплоченная команда, с первого этапа задали высочайший, победный темп».

Вместе с тем глава государства выразил особые слова признательности старшему тренеру сборной ОКР по лыжным гонкам Юрию Бородавко и всему тренерскому коллективу.

«Близкие и друзья, наставники и болельщики, вся РФ гордятся вами. Желаю новых успехов», – заключил Путин.

Ранее российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета РФ (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.



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