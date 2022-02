Пенелопа Крус, Хавьер Бардем и Кейт Бланшетт на церемонии вручения кинопремии “Гойя” в Валенсии

Мировая киноиндустрия “разминается” перед “Оскаром”, который пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта. Вчера вечером в испанской Валенсии вручили кинопремию “Гойя”, причем впервые с начала пандемии коронавируса в живом формате и второй раз – не в столице Испании. Последний раз церемонию награждения проводили не в Мадриде в 2000 году, но тогда организаторы выбрали Барселону.

По решению Испанской академии кинематографических искусств и наук лучшим фильмом стала комедия “Самый лучший босс” режиссера Фернандо Леона де Араноа, а исполнитель главной роли Хавьер Бардем был признан лучшим актером (для него это уже седьмая “Гойя”). Также Леон де Араноа был удостоен премии за лучшую режиссуру. Всего же картина и съемочная группа завоевали этим вечером 7 из 20 статуэток – помимо лучших фильма, актера и режиссуры жюри признало их непревзойденными в сценарии, монтаже, музыке и работе художника-постановщика.

Лучшей актрисой стала Бланка Портильо. Четыре победы у фильма Outlaws Даниэля Монсона, по три награды получили фильмы Maixabel Исиар Больяин и Mediterraneo: The Law of the Sea Марселя Баррена. Два приза у картины Libertad Клары Рокет. В международных номинациях победили фильм “Еще по одной” (Druk, 2020) режиссера Томаса Винтерберга – он стал лучшим европейским фильмом и актриса Кейт Бланшетт – она забрала статуэтку в почетной номинации “Международное признание Гойи”. 52-летняя звезда Голливуда блистала на дорожке в серебристом шелковом платье Armani Privé, которое было декорировано цепочками в виде бахромы. На создание наряда ушло более трехсот кристаллов.

Сенсацией (в плохом смысле) стал результат одного из фаворитов гонки – фильм “Параллельные матери” Педро Альмодовара – потерпел поражение во всех восьми номинациях, в которых был номинирован. В итоге режиссер и его муза Пенелопа Крус, придя на церемонию в ожидании наград, лишь вручили специальный приз Кейт Бланшетт.