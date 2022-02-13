Рудик раскритиковала законопроект о повышении ренты на добычу газа в Украине

“Внесли законопроект о том, чтобы повысить налог на добычу украинского газа. И говорят: это ударит по олигархам.У меня вопрос сразу к комитету: а дальше какая стратегия? Допустим, вы это предложение несли. А дальше вы собираетесь покупать газ где? Какой план? Это план снова увеличить поставки из России?” – сказала нардеп.

Контекст:

Глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, народный депутат от “Слуги народа” Даниил Гетманцев 9 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7038 о повышении налога на добычу украинского природного газа.

“Главком” писал, что в документе идет речь о повышении ренты в три раза – с 14–29% до 54–69% в зависимости от скважины. Издание отмечало, что последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта”.

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