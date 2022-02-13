 

Спивак: Коротко о главном. Большой войны не будет. Миром правят деньги

13.02.2022, 13:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коротко о главном.

Ставки подняты на космическую высоту. Дальше будут договариваться. Большой войны не будет. Миром правят деньги.

Мы тут не играем. На нас и за нас никто не играет.

Играют нами и нас разыгрывают. Виноваты мы.

Коллективный Запад своей военной истерией и “точными датами наступления” планомерно уничтожает нашу экономику вкупе с тотальной коррупцией власти.

Помогать никто не будет. Разве что очередными небольшими кредитами с огромными политическими обязами.

Войны не будет. Провокации могут быть, но войны не будет. Она не нужна тем, кто в ней “должен участвовать”, и почему-то нужна тем, кто будет в стороне.

Войны не будет. Будет мир. Будет весна.

К лету большие дяди раздерибанят сферы влияния и будет создана новая конструкция коллективной безопасности и новый миропорядок.

Осенью пойдем на выборы. Пока парламентские.

Весной 2023 года – президентские.

Все будет ок.

Начните думать! Не становитесь шариковыми! Не позволяйте собой так манипулировать!

В однобортном сейчас никто не воюет. Даже если есть ледокол, немецкие каски и госпиталь из Эстонии.

Быть добру!

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Times – даже находясь у власти, талибы продолжат делать деньги на наркоторговле

28.07 / Украина передала России ноту протеста

16.01 / Новый паркетник Mazda CX-30 вышел в продажу в России

02.11 / Зеркаль: Путин начал газовый шантаж Европы, смотря, как наполняется его казна

01.03 / В МИД ответили на протест Киева из-за инцидента у генконсульства в Петербурге

01.12 / В Одессе в лицее нашли повешенным подростка

18.02 / В марте состоится презентация нового смартфона Samsung Galaxy F62 5G

06.11 / Зеленский подписал закон «об олигархах»

14.05 / Путин об аресте Медведчука: Власти Украины зачищают политическое поле от сил, выступающих за добрососедские отношения с Москвой

16.10 / Глава Twitter пожалел о решении заблокировать публикации о Байдене-младшем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика