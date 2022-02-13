Спивак: Коротко о главном. Большой войны не будет. Миром правят деньги

Коротко о главном.

Ставки подняты на космическую высоту. Дальше будут договариваться. Большой войны не будет. Миром правят деньги.

Мы тут не играем. На нас и за нас никто не играет.

Играют нами и нас разыгрывают. Виноваты мы.

Коллективный Запад своей военной истерией и “точными датами наступления” планомерно уничтожает нашу экономику вкупе с тотальной коррупцией власти.

Помогать никто не будет. Разве что очередными небольшими кредитами с огромными политическими обязами.

Войны не будет. Провокации могут быть, но войны не будет. Она не нужна тем, кто в ней “должен участвовать”, и почему-то нужна тем, кто будет в стороне.

Войны не будет. Будет мир. Будет весна.

К лету большие дяди раздерибанят сферы влияния и будет создана новая конструкция коллективной безопасности и новый миропорядок.

Осенью пойдем на выборы. Пока парламентские.

Весной 2023 года – президентские.

Все будет ок.

Начните думать! Не становитесь шариковыми! Не позволяйте собой так манипулировать!

В однобортном сейчас никто не воюет. Даже если есть ледокол, немецкие каски и госпиталь из Эстонии.

Быть добру!

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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