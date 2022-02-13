Спивак: Коротко о главном. Большой войны не будет. Миром правят деньги
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Коротко о главном.
Ставки подняты на космическую высоту. Дальше будут договариваться. Большой войны не будет. Миром правят деньги.
Мы тут не играем. На нас и за нас никто не играет.
Играют нами и нас разыгрывают. Виноваты мы.
Коллективный Запад своей военной истерией и “точными датами наступления” планомерно уничтожает нашу экономику вкупе с тотальной коррупцией власти.
Помогать никто не будет. Разве что очередными небольшими кредитами с огромными политическими обязами.
Войны не будет. Провокации могут быть, но войны не будет. Она не нужна тем, кто в ней “должен участвовать”, и почему-то нужна тем, кто будет в стороне.
Войны не будет. Будет мир. Будет весна.
К лету большие дяди раздерибанят сферы влияния и будет создана новая конструкция коллективной безопасности и новый миропорядок.
Осенью пойдем на выборы. Пока парламентские.
Весной 2023 года – президентские.
Все будет ок.
Начните думать! Не становитесь шариковыми! Не позволяйте собой так манипулировать!
В однобортном сейчас никто не воюет. Даже если есть ледокол, немецкие каски и госпиталь из Эстонии.
Быть добру!
Источник: Дмитрий Спивак / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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