 

Анастасия Шубская показала фото подросшего сына от Александра Овечкина

13.02.2022, 12:48, Разное
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Модель Анастасия Шубская разместила на странице в Instagram фото своего трёхлетнего сына, отцом которого является всемирно известный хоккеист Александр Овечкин. Снимок был сделан во время прогулки по Красной площади, где ребёнок смог увидеть разные достопримечательности.
Шубская в браке с Овечкиным уже больше шести лет и никаких раздоров в их отношениях замечено не было. Супруги растят двух маленьких сыновей, старшему из которых три года, а младшему всего год. Периодически пара в своих социальных сетях делится советами по воспитанию маленьких детей и показывает разные моменты из их личной жизни.

Старший сын пары, несмотря на свой юный возраст, уже делает успехи в спорте, и, как ни странно, не только в хоккее. Недавно мальчик достиг своих первых результатов в теннисе. Но аудитория Шубской и Овечкина всё-таки придерживается мнения, что мальчик пойдет по стопам отца.



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