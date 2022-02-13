Анастасия Шубская показала фото подросшего сына от Александра Овечкина

Модель Анастасия Шубская разместила на странице в Instagram фото своего трёхлетнего сына, отцом которого является всемирно известный хоккеист Александр Овечкин. Снимок был сделан во время прогулки по Красной площади, где ребёнок смог увидеть разные достопримечательности.

Шубская в браке с Овечкиным уже больше шести лет и никаких раздоров в их отношениях замечено не было. Супруги растят двух маленьких сыновей, старшему из которых три года, а младшему всего год. Периодически пара в своих социальных сетях делится советами по воспитанию маленьких детей и показывает разные моменты из их личной жизни.

Старший сын пары, несмотря на свой юный возраст, уже делает успехи в спорте, и, как ни странно, не только в хоккее. Недавно мальчик достиг своих первых результатов в теннисе. Но аудитория Шубской и Овечкина всё-таки придерживается мнения, что мальчик пойдет по стопам отца.