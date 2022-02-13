Издание Al Araby рассказало об ошибках в приготовлении пищи, негативно влияющих на здоровье человека

Авторы британского издания рассказали о частых ошибках, которые люди могут совершить на кухне. Они считают, что именно такие действия в приготовлении блюд могут стать источниками проблем в организме.

Любые продукты и блюда, какие бы вкусные они не были, теряют полезные качестве при неверном приготовлении и даже негативно влияют на организм людей и их здоровье. Эксперты утверждают, что не все кулинарные масла одинаковые. Кокосовое и оливковое масло подходят для готовки соусов и жарки при низких температурах, но их не советуют нагревать до высоких температур. Там содержатся пищевые соединения, которые портятся под воздействием высоких температур. Для жарки, запекания и готовки на гриле хорошо подходят кукурузное и подсолнечное масло.

Также люди могут использовать неподходящую посуду для приготовления еды. Стоит понимать, из какого материала изготавливают посуду, так как в утвари с антипригарным покрытием имеется тефлон. Исследования доказывают, что есть связь между компонентом и повышенными рисками развития определенных болезней, в том числе заболеваний печени, почек, онкологии, щитовидной железы и бесплодия. Из-за этого советуют пользоваться посудой из чугуна, керамики, стекла и нержавеющей стали.

Специалисты напоминают, что не нужно пользоваться ножом и одной и той же разделочной доской при нарезании сырых овощей и мяса, так как это связано с риском переноса опасных бактерий с мяса на другие продукты, приводя к серьезным болезням. Чтобы предотвратить такие последствия недостаточно протереть нож полотенцем после нарезания сырого мяса, а нужно вымыть его водой с моющим средством или взять другой нож.

Стоит помнить, что некоторые овощи при очистке теряют питательную ценность. В неочищенных продуктах имеется больше минералов, витаминов и различных растительных соединений, поэтому не советуют чистить морковь, картофель, тыкву, огурцы, картофель и яблоки. Эксперты утверждают, что овощи могут терять часть питательной ценности при долгом их приготовлении при высокой температуре. На содержание питательных компонентов влияет способ приготовления продуктов. Варка овощей может приводить к утечке водорастворимых витаминов группы B, C, поэтому лучше всего использовать немного воды или жарить на гриле, на пару.

Также нужно правильно готовить мясо, чтобы не вызвать пищевое отравление. В продукте могут содержаться сальмонелла и кишечная палочка. Зараженными могут быть и устрицы, а потом передавать патогены людям. В пережаренном мясе могут быть опасные соединения, активирующие ферменты, которые увеличивают риски развития рака. Лучше всего мясо не подвергать действиям высоких температур или избегать пригоревших кусочков.

Необходимо обращать внимание и на количество соли, которую используют в приготовлении пищи, так как натрий увеличивает риски повышения давления, болезней сосудов, сердца и инсультов. ВОЗ рекомендует употреблять меньше 5 граммов соли в день взрослым людям. Количество соли можно снизить с помощью использования специй и сушенных трав, которые придают блюду особый вкус.

Источник: inosmi.ru