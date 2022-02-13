IPhone оказался производительнее нового флагмана от Samsung

По данным последнего теста на производительность от издания PCMag, IPhone 13 Pro, выпущенный в прошлом году, оказался практически в два раза производительней, чем новый флагман Samsung Galaxy S22.

Не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что у Apple есть свои предприятия по разработке собственных процессоров. Благодаря этому Apple остаётся лидером на рынке как минимум по параметрам вычислительной производительности.

Основным параметром для сравнения взяли скорость загрузки и отрисовки устройством интернет-страниц. И поэтому параметру IPhone 13 превосходит оппонента примерно в два раза.

Автор публикации объяснил: вероятно, причина такого низкого результата у Samsung обусловлена его перегревом во время нагрузки, и тем самым получилось принудительное понижение производительности. Исходя из всего этого, исследователи сделали вывод, что процессоры от Apple до сих пор являются лучшими на рынке смартфонов как минимум по вычислительной скорости.

Источник: smotrim.ru