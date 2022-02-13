Орбан намекнул на возможность выхода Венгрии из ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые намекнул на возможность выхода Будапешта из Евросоюза.

По его словам, ЕС ведет «священную войну, джихад» под лозунгом верховенства права. В то же время, он требовал от ЕС «толерантности» в отношении Венгрии. Иначе, по его словам, нельзя идти общим путем, передает Deutsche Welle.

В прошлом году Польша подала в суд ЕС в Люксембурге жалобу на механизм, позволяющий урезать выплаты из бюджета Евросоюза. В Варшаве заявили, что такие решения являются вмешательством в полномочия государств ЕС, а договоры на уровне ЕС не содержат правовых оснований для подобного механизма. Аналогичную жалобу в суд направила и Венгрия.