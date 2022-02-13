РФПИ назвал «Спутник V» самой используемой вакциной в Мехико

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самой используемой при вакцинации от COVID в Мехико, ею провакцинированы более 3 млн граждан, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении РФПИ указано, что спутник V» играет ключевую роль в программе вакцинации от коронавируса в столице Мексики – более 3 млн жителей города Мехико были вакцинированы российской вакциной, передает ТАСС.

«Первый компонент «Спутника V» («Спутник Лайт») также все более широко применяется в ходе городской программы ревакцинации в качестве бустера. На вакцину «Спутник V» приходится 40% всех вакцинаций от COVID в Мехико», – говорится в заявлении главы мексиканского столичного Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка.

Отмечается, что власти столицы Мексики также приняли решение с 14 февраля начать применение первого компонента «Спутника V» («Спутника Лайт») в качестве бустера при ревакцинации населения в возрасте от 30 до 39 лет.

Ранее в Мехико уже началось применение первого компонента «Спутника V» для ревакцинации в возрастной группе от 40 до 49 лет.

В мае 2021 года министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что в ходе визита в Россию провел переговоры с российским центром «Вектор» о возможной поставке вакцины от коронавируса.

Напомним, что очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Мексику в конце апреля 2021 года, самолет с грузом препарата совершил посадку в международном аэропорту Мехико.