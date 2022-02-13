 

Володин запустил опрос о единых стандартах продленки

13.02.2022, 12:32, Разное
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“Речь идет о расписании, питании, обязательности кружков и секций, выполнении домашнего задания и другом”, – пояснил Володин.

На выбор предлагается четыре варианта ответа: согласие с необходимостью единых стандартов, оставить этот вопрос на усмотрение региональных властей, на усмотрение учредителей школы (как сейчас).

Также пользователи могут не согласиться с необходимостью организации групп продленного дня.

Ранее спикер предложил принять федеральные нормы, гарантирующие создание в школах групп продленного дня. По его мнению, организация продленки решит ряд проблем.

“Улучшается качество образования: дети в это время в школе делают уроки, получают дополнительные знания в кружках и занимаются спортом, посещая секции”, – отмечал Володин.



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