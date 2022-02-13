В Украине увеличилось число регионов, показатели которых соответствуют “желтому” уровню карантина

Сутками ранее “желтой” была только Полтавская область.

“Красные” области – Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая. Остальные регионы с Киевом включительно – “оранжевые”.

В среднем по Украине уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией (1269 на 100 тыс. населения) сейчас почти в 17 раз превышает допустимые показатели (75 на 100 тыс. населения).

Худшая ситуация с уровнем заболеваемости – в Хмельницкой области (2078 на 100 тыс. населения), лучшая – в Кировоградской области (527 на 100 тыс. населения).

Загруженность больничных коек с кислородом составляет в стране 40,2% при допустимом показателе в 65%. Наибольшая их загруженность – в Киевской области (52,9%).

Самый высокий уровень госпитализаций в медучреждения для больных COVID-19 зафиксирован в Хмельницкой области – 108,5 на 100 тыс. населения при максимально допустимых 60 на 100 тыс. населения.

Единственный показатель, который выше нормы во всех регионах Украины, – охват тестированием на COVID-19.

Скриншот: moz.gov.ua

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 13 февраля 2022 года в Украине подтвердили более 4,5 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 102,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабинет Министров продлил его до 31 марта. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

В начале 2022 года эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась. С 24 января в “красную” зону карантина перешла Ивано-Франковская область. Ровенская область сделала это 27 января. 11 февраля в “красную” зону перешли Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.

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